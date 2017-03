Il patriarca Bartolomeo a Taizé

La visita annunciata per il 25 aprile, in occasione del viaggio pastorale in Svizzera per i 50 anni del centro ortodosso di Chambésy. Ad accoglierlo, frère Alois

La Comunità di Taizé la annuncia come una «visita eccezionale»: il prossimo 25 aprile per la prima volta il patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I sarà ospite della realtà fondata da frère Roger, al termine della sua visita pastorale in Svizzera, in occasione dei 50 anni del centro ortodosso di Chambésy.

Durante la sua visita, spiegano dalla Comunità, il patriarca parteciperà a la preghiera comune alle 12 nella chiesa della Riconciliazione. Saranno presenti i fratelli, rappresentanti delle diverse comunità cristiane e i giovani riuniti a Taizé a quella data. Il patriarca sarà accolto da frère Alois e si esprimerà alla fine della preghiera comune.

La preghiera, come di consueto, sarà aperta a tutti. A chi desidera essere presente per la giornata, pranzare e partecipare a un incontro a tema all’inizio del pomeriggio, è consigliato comunque di iscriversi come visitatore di passaggio attraverso il sito della Comunità di Taizé.

21 marzo 2017