Il patriarca caldeo visita la Piana di Ninive

Louis Raphael I Sako nell’area riconquistata da poco dall’esercito governativo. La preghiera per la pace. Stanziati primi fondi per la ricostruzione

C’era il patriarca Louis Raphael I Sako alla guida della delegazione caldea che ieri, giovedì 26 gennaio, ha visitato l’area della Piana di Ninive da poco riconquistata dall’esercito governativo, accolta anche da rappresentanti politici locali. A Telkaif, nella chiesa del Sacro Cuore – dove è stata anche ricollocata la croce sulla cupola, in precedenza divelta dai jihadisti – il Patriarca caldeo ha guidato un momento di preghiera per invocare il dono della pace in tutta la regione e il sollecito ritorno dei rifugiati alle proprie case, informa l’Agenzia Fides.

Dal Patriarcato caldeo informano che sono stati costituiti dei comitati e stanziati i primi fondi, messi a disposizione dallo stesso Patriarcato e dalle singole diocesi caldee in Iraq, per un ammontare di quasi 500milioni di dinari iracheni (pari a più di 380mila euro), per accelerare il ripristino di abitazioni e chiese danneggiate o distrutte durante gli anni di occupazione jihadista. L’obiettivo: consentire il rientro di quanti desiderano tornare alle proprie case, abbandonate tra il giugno e l’agosto 2014 davanti all’avanzata delle milizie dell’auto-proclamato Califfato islamico.

Il Patriarcato fa appello alla generosità delle parrocchie e alle comunità caldee sparse in tutto il mondo affinchési facciano carico del sostegno finanziario ai progetti di ricostruzione e ripristino delle condizioni di vivibilità nelle città liberate della Piana di Ninive. Secondo dati forniti dallo stesso Patriarcato, le prime ricognizioni hanno mostrato che Batnaya è la cittadina più devastata durante l’occupazione jihadista, e poi durante gli scontri che hanno portato alla liberazione. Minori danni in altre città, come Tesqopa e la stessa Telkaif.

Proprio qui, quando hanno ripreso il controllo della città le truppe governative hanno trovato una donna cristiana di 60 anni, Georgette Hanna, che nell’agosto 2014 non era riuscita a fuggire insieme agli altri membri della sua famiglia, e da allora aveva trovato rifugio presso una famiglia di vicini musulmani, che per tutto questo tempo l’hanno accudita, tenendola nascosta presso la propria abitazione.

27 gennaio 2017