Il Vaticano rinvia a giudizio l’ex presidente del Bambino Gesù

Giuseppe Profiti e l’ex tesoriere dell’ospedale pediatrico, Massimo Spina, dovranno comparire davanti alla corte il 18 luglio

Giuseppe Profiti e Massimo Spina, rispettivamente ex presidente ed ex tesoriere della Fondazione Bambino Gesù, sono stati raggiunti dalla notifica di un rinvio a giudizio del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano presentata dall’Ufficio del Promotore di Giustizia a conclusione della fase istruttoria del procedimento in corso per la distrazione di fondi della Fondazione Bambino Gesù e del conseguente Decreto di rinvio a giudizio, emesso dal Presidente del Tribunale in data 13 giugno 2017. A darne notizia è oggi la Sala Stampa della Santa Sede, con un comunicato in cui si pubblica la parte dispositiva della richiesta.



Il reato contestato è quello relativo all’articolo 63, 168 del codice penale. «In concorso tra loro – si legge nel decreto di citazione a giudizio – il primo (Profiti) nella qualità di presidente della Fondazione Bambino Gesù e il secondo (Spina) nella qualità di tesoriere della stessa Fondazione, entrambi pubblici ufficiali, hanno utilizzato in modo illecito, a vantaggio dell’imprenditore Bandera, denaro appartenente alla Fondazione Bambino Gesù, denaro del quale entrambi avevano la disponibilità in ragione delle funzioni dagli stessi ricoperte». In particolare, prosegue il comunicato, «sono stati pagati per fini completamente extraistituzionali Euro 422.005,16, utilizzandoli per effettuare lavori di ristrutturazione edilizia di un immobile di proprietà del Governatorato, destinato a residenza del Segretario di Stato emerito, per avvantaggiare l’impresa di Gianantonio Bandera. Reato commesso nella Città del Vaticano, dal novembre 2013 al 28 maggio 2014».

«A seguito della richiesta di rinvio a giudizio presentata dal Promotore di Giustizia – si precisa ancora nella nota – il presidente del Tribunale della Città del Vaticano, Giuseppe Dalla Torre, ha emesso il decreto in cui ordina la citazione dei Signori Giuseppe Profiti e Massimo Spina. Il Presidente del collegio giudicante ha ordinato la citazione dei Signori Profiti e Spina per la prima udienza, fissata per il 18 luglio 2017, alle ore 10, avvertendo che non comparendo saranno giudicati in contumacia. Contestualmente, ha fissato le ore 12.30 dell’11 luglio 2017 come termine ultimo per proporre le prove a difesa, riservandosi di emettere successivi provvedimenti per la citazione dei testi».

13 luglio 2017