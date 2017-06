Il vicario De Donatis presiede la Messa capitolare

Il 29 giugno, solennità dei Santi Pietro e Paolo, sarà la sua prima celebrazione da arciprete della basilica di San Giovanni in Laterano

L’arcivescovo Angelo De Donatis, nominato il 26 maggio dal Papa nuovo vicario di Roma, celebrerà giovedì 29 giugno, solennità dei santi Pietro e Paolo, la sua prima Messa capitolare da arciprete della basilica di San Giovanni in Laterano. L’ora d’inizio della celebrazione, a cui parteciperà il capitolo della cattedrale di Roma, è fissata per le 10. Prevista la presenza di numerosi gruppi parrocchiali, religiosi e clero romano. Per partecipare alla Messa non è previsto alcun biglietto d’ingresso. Basterà accedere dalla facciata principale della basilica, dopo aver espletato i controlli di sicurezza. Il consiglio è quindi quello di arrivare in adeguato anticipo. La Sala stampa della Santa Sede, intanto, ha fatto sapere che monsignor De Donatis, martedì 27, è stato ricevuto da Papa Francesco in Vaticano.

27 giugno 2017