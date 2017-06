In arrivo 4 nuove isole ecologiche

Saranno attivate nei municipi V, IX, X e XIII. Ognuna è dotata di un Centro di riciclo e riuso. Le aree, già consegnate, sono in fase di predisposizione

Municipio V, via Virgilio Guidi; IX, in via Pontina; municipio X, in via Enrico Ortolani e municipio XIII in via di Casal Selce. Sono gli indirizzi delle quattro nuove isole ecologiche previste dal Piano per la gestione dei materiali post-consumo di Roma capitale. Le aree sono già state consegnate e sono in fase di predisposizione in seguito alla firma del contratto tra l’amministrazione e Ama.

Ognuna delle quattro isole ecologiche è dotata di un Centro di riciclo e riuso (Cric), in fase di realizzazione, che consentirà a sua volta di sottrarre alla raccolta indifferenziata circa 8.500 tonnellate di rifiuti all’anno tra materiali come mobili, apparecchiature elettriche ed elettroniche, articoli di bazar, libri, vestiti e componenti di macchinari vari. Sarà inoltre firmato un contratto in comodato per altre tre isole ecologiche, con annessi due Cric già progettati.

