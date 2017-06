In Europa 220 milioni di famiglie. Solo un terzo con figli

I dati Eurostat diffusi in preparazione alla Giornata mondiale dei genitori, che si celebra il 1° giugno. In Irlanda il più alto numero di nuclei con prole

In vista della Giornata mondiale dei genitori, che si celebra domani, 1° giugno, Eurostat fotografa la situazione dei nuclei familiari all’interno dell’Unione europea. 220 milioni in tutto le famiglie Ue, di cui solo un terzo (65,6 milioni) con figli. Quasi la metà delle famiglie (il 47%, cioè 31 milioni) hanno in media un solo figlio, due figli a carico sono nel 40% delle famiglie (26 milioni) e solo il 13% (8,5 milioni) ha tre o più figli. Il quadro familiare varia naturalmente da Paese a Paese: l’Irlanda ha la più alta percentuale di famiglie con figli (41%), seguita da Cipro e Polonia (38%), Malta, Portogallo e Slovacchia (36%). Le percentuali calano in Germania e Finlandia, dove solo 22 nuclei familiari su 100 hanno figli, in Svezia (25%), Austria (26%) e Grecia (27%).

L’Irlanda è sopra la media europea anche per quel che riguarda il numero di figli per famiglia: sono infatti il 27% le famiglie con tre o più figli. Sopra la media europea sono anche Finlandia, Belgio, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito. Sotto la soglia del 13% sono Bulgaria (dove solo 5 famiglie su 100 hanno tre o più figli), Portogallo (6%), Spagna e Italia (8%), Repubblica Ceca e Lituania (9%). Sempre secondo Eurostat, il 15% delle famiglie sono monoparentali, anche qui con notevoli oscillazioni: in Danimarca la percentuale sale al 30%, in Lituania sono il 28%, in Svezia il 25%, in Gran Bretagna 21%, in Francia e Lettonia 20%. Meno numerosi i casi di “genitori single”, che peraltro toccano il 15% in Europa.

31 maggio 2017