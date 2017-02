In mostra al Gemelli “La Chirurgia come Arte”

Le foto di Igor Vysoschuk visitabili fino al 13 febbraio nella hall del Policlinico: in 40 scatti, l’Istituto di ortopedia pediatrica G.I. Turner di San Pietroburgo

Approda al Policlinico Gemelli la mostra itinerante promossa dal Centro Russo di Scienza e Cultura di Roma: come un ponte tra Italia e Russia, costruito sui due pilastri della fotografia e della medicina. Fino al 13 febbraio infatti è possibile visitare nella hall dell’ospedale romano l’esposizione fotografica di Igor Vysoschuk, giornalista e fotografo pietroburghese: 40 scatti, in bianco e nero e a colori, realizzati in momenti diversi all’interno dell’Istituto di ortopedia pediatrica G.I. Turner di San Pietroburgo. Protagonisti: i chirurghi e i loro piccoli pazienti, impegnati, insieme, in una battaglia contro la malattia.

Le foto in mostra al Gemelli sono una piccola parte di un progetto più ampio dedicato all’Istituto: un’esposizione itinerante voluta per esaltare l’importanza dell’atto medico e chirurgico nella quotidianità della sala operatoria e del vissuto al letto del paziente, voluta anzitutto per favorire lo scambio di conoscenze e competenze tra medici e ricercatori dei due Paesi. Con un’attenzione particolare ai giovani camici bianchi, sollecitati a guardare alla sanità con orizzonte ampio e attraverso le lenti della cosiddetta “global health” (salute globale).

A spiegare l’idea che sta alla base del progetto fotografico è l’autore: cioè che è importante, osserva, è «il tentativo di comunicare al visitatore l’irripetibile atmosfera di calore umano costantemente presente nell’Istituto e di trasmettere i sentimenti che si creano nel rapporto tra il medico e il piccolo paziente. Questi sentimenti sono la fiducia, la simpatia reciproca, il comune sentire, la carità».

3 febbraio 2017