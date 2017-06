Droga e Aids, Villa Maraini e Cri in piazza di Spagna

L’iniziativa promossa per domenica 25 giugno. Saranno presenti con tende mediche per eseguire test rapidi e gratuiti per Epatite C e Hiv

Dalle 15 alle 22 di domenica 25, sarà possibile usufruire di test rapidi e gratuiti per Epatite C e per Hiv. Si tratta della campagna europea voluta da villa Maraini con la collaborazione di Croce Rossa che permette di sensibilizzare sul tema delle droghe e delle malattie sessualmente trasmesse, in previsione della Giornata Mondiale della Lotta alla droga e al Narcotraffico, istituita dalle Nazioni Unite per il 26 giugno. Le due associazioni saranno in piazza di Spagna (fronte uscita metropolitana) con le tende mediche.

La campagna «Meet, Test & Treat, significa salvare la vita delle persone – ricorda Massimo Barra, fondatore di Villa Maraini – adesso che è stata trovata una cura per il virus dell’Epatite C, è di vitale importanza creare punti di contatto con la popolazione e in particolare con i gruppi più vulnerabili, somministrando i Test rapidi per far emergere chi ha contratto il virus e non sa di averlo. Rispetto alla precedente campagna abbiamo ottenuto un grande successo, nel senso che il governo ha ampliato i criteri per l’acceso alla cura per l’Epatite C a tutti coloro che ne abbiano bisogno».

I dati a livello mondiale indicano un aumento del consumo di droghe e il conseguente incremento di morti per overdose. «Questo ci fa capire che è necessario accendere un faro sul tema delle tossicodipendenze, con iniziative che aiutino a superare lo stigma che colpisce non solo il consumatore ma anche chi, come Fondazione Villa Maraini, porta avanti quella riconosciuta e necessaria azione umanitaria per curare i tossicodipendenti».

Le Nazioni Unite stimano che l’uso di droghe illecite continuerà ad aumentare fino al 25% entro il 2050 «i rapporti non protetti e lo scambio di siringhe infette sono le principali cause di trasmissione dei virus, l’operazione di oggi sulla Capitale è perfettamente in linea con la strategia della riduzione del danno e dei rischi portato avanti da Villa Maraini, che ha curato in 40 anni più di 40 mila tossicodipendenti e salvato più di 2.500 persone dall’overdose. Con i test rapidi vogliamo andare oltre il confine della tossicomania, bisogna rivolgersi a tutta la popolazione, soprattutto ai giovani, che hanno continui comportamenti a rischio, facendo risalire il numero di contagi negli ultimi anni» conclude Barra.

