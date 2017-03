Inaugurato al Gemelli il centro di simulazione per la formazione

Si chiama Ipse Center e sarà a disposizione degli operatori professionali che lo useranno per addestrarsi simulando complessi scenari clinici

Da manichini hi-tech gestiti da software di simulazione che modulano di volta in volta la complessità dello scenario clinico per imparare, per esempio, la gestione del parto (in tutte le sue sfaccettature, da semplice a complicato a causa di sofferenze fetali o materne), a simulatori ultra-sofisticati per apprendere le tecniche laparoscopiche in modo del tutto realistico, fino anche alla gestione e risoluzione di casi clinici complessi attraverso la simulazione in tempo reale con pazienti virtuali, ambientati in una sceneggiatura altamente aderente alla realtà. E ancora, una serie di manichini impiegati per imparare a gestire le emergenze (per esempio simulare l’intubazione o la tracheotomia di un paziente).

Questo e molto altro è l’Ipse Center – Interactive Patient Simulation Experience – inaugurato oggi, 9 marzo. Qui si applica un approccio totalmente innovativo e unico di fare formazione a studenti, medici specializzandi, specialisti e ultra-specialisti. Ospitato dal Policlinico Universitario Gemelli, Ipse Center è nato dall’accordo siglato tra Fondazione Policlinico Universitario e QBGroup (Società di Padova specializzata da oltre 25 anni nella Formazione e nelle Soluzioni Digitali in ambito Salute e Sanità), accordo che ha permesso al Policlinico di avvalersi anche della innovativa e originale metodologia didattica Cell (Centre For Experiential Learning), cioè Centro per la Formazione Esperienziale, un vero e proprio simulatore in ambito clinico.

Ipse Center, spiega un comunicato, «è una struttura di eccellenza situata all’interno del Policlinico Gemelli, in grado di ricreare, in ambienti che riproducono fedelmente le differenti realtà cliniche, le situazioni più critiche che il personale sanitario vive nelle attività quotidiane». Obiettivi di Ipse Center, prosegue il comunicato, sono «l’aggiornamento, la formazione e il training per migliorare gli standard di sicurezza in sanità. Le metodologie didattiche si basano su tutte le forme di simulazione tecnologicamente più avanzate e su tecniche di apprendimento basato sull’esperienza clinica, di cui la metodologia Cell rappresenta un’avanguardia a livello internazionale».

9 marzo 2017