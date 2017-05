Incendio in un deposito di plastica a Pomezia, evacuate abitazioni

Si è formata una vasta colonna di fumo nero. Al momento la situazione è sotto controllo. Chiusa per un chilometro e mezzo la Pontina Vecchia

Un vasto incendio di plastica, carta e altri riciclati è scoppiato nella tarda mattinata del 5 maggio non lontano dalla via Pontina. I vigili del fuoco sono a lavoro per spegnere le fiamme che si sarebbero sviluppate da alcune balle compresse di materiale plastico. Altissima la colonna di fumo nero che ha invaso le strade adiacenti in direzione Ardea e Pomezia mandando in tilt la circolazione. Il sindaco di Pomezia Fabio Fucci ha firmato una ordinanza che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in un raggio di 2 chilometri dall’incendio dello stabilimento sulla via Pontina.

Si tratta della scuola materna ed elementare di Castagnetta e della scuola materna ed elementare di Santa Procula. Il sindaco ha inoltre emesso una ordinanza che dispone l’evacuazione delle case nel raggio di cento metri dall’incendio. L’ordinanza è pubblicata sulla pagina Facebook del Comune. A quanto riferito dai pompieri, sono almeno 10 le squadre ancora impegnate per spegnere il maxi incendio divampato stamattina nel deposito su via Pontina. Sul posto anche un mezzo simile quelli aeroportuali con liquido schiumogeno. Secondo quanto si è appreso, al momento la colonna di fumo sarebbe sotto controllo e non ha coinvolto centri abitati. Non risultano feriti.



«Voglio ringraziare i vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto. Si tratta di un incidente molto grave. Gli uffici dell’Arpa, con le centraline, si sono immediatamente attivati e sono sul posto per monitorare la qualità dell’aria, anche studiando il flusso dei venti nelle prossime ore». Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. «Oltre dunque all’immediato intervento per spegnere le fiamme – ha aggiunto – è attivo il monitoraggio, e daremo subito i dati».

5 maggio 2017