Indifesa, l’appello per una città a misura di bambine

«Due ragazze vittime di femminicidio in un mese pongono con massima urgenza la necessità di una pervasiva azione di prevenzione e contrasto della violenza di genere, che tocchi tutti i gli ambiti possibili». A sostenerlo è Terre des Hommes, che da sei anni porta avanti la sua campagna “Indifesa”. L’organizzazione ha predisposto una serie di attività mirate a coinvolgere studenti, cittadini e amministrazioni locali chiamati a far la loro parte nella protezione delle bambine e le ragazze.

L’associazione anche chiedendo ai comuni italiani di aderire al Manifesto #indifesa per una città a misura delle bambine, «impegnandosi ad orientare le politiche di loro competenza verso una maggiore tutela dei diritti delle bambine e delle ragazze, promuovendo azioni efficaci per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto della violenza e degli stereotipi di genere, ma anche interventi concreti per sensibilizzare i propri cittadini, specie i più piccoli, su sexting, bullismo e cyberbullismo».

«Nel nostro Manifesto abbiamo elencato una serie di proposte che, pur in un periodo di ingenti tagli ai servizi, riteniamo fattibili per avere una città attiva nella prevenzione della violenza di genere e nella protezione dei bambini – dichiara Paolo Ferrara di Terre des Hommes -. Ad oggi sono già 36 i Comuni italiani che hanno deciso di celebrare la prossima Giornata Onu delle bambine e le ragazze l’11 ottobre e sostenere la nostra campagna Indifesa. Tra questi ci sono Milano, Genova, Bologna, Roma, Bari, Cremona, Napoli, Pavia, Ravenna – per citarne solo alcuni. Si tratta di rendere visibile, in un giorno altamente simbolico, il proprio impegno nella protezione dei bambini, in special modo delle bambine, “colorando” di arancione la sede del Comune e tutti i canali di comunicazione (sito, social, ecc.)».

22 settembre 2017