Iran, Teheran è sotto attacco

Presi di mira dai terroristi il Parlamento e il mausoleo di Khomeini. Almeno 10 morti. Due Kamikaze si fanno saltare in aria. L’Isis rivendica



Parlamento e mausoleo di Khomeini sotto attacco, questa mattina, da parte di alcuni uomini che hanno aperto il fuoco ferendo almeno otto persone e uccidendone almeno dieci. In entrambi i luoghi attaccati si sono fatti esplodere due kamikaze. Ci sarebbero ancora quattro uomini in ostaggio nel palazzo del parlamento. Dalle finestre della struttura vengono esplosi colpi di arma da fuoco. Nell’assalto, rivendicato da Isis, sarebbero entrati in azione diversi gruppi di terroristi, ma soltanto due di questi sono riusciti a portare a termine gli attacchi.

L’agenzia di stampa iraniana Tasnim riporta che uno degli assalitori del parlamento è riuscito a lasciare l’edificio e ha sparato in strada. «Morte agli Stati Uniti, abbasso gli Stati Uniti»: questo lo slogan gridato dai deputati iraniani presenti nel Parlamento nazionale, durante l’attacco terroristico nell’edificio. Lo riferiscono i media iraniani. I deputati si trovano nell’aula generale, un ampio emiciclo dove si svolgono le sessioni generali che è stata blindata dalle forze dell’ordine. I terroristi sono riusciti a penetrare in altre ali dell’ampia struttura.

7 giugno 2017