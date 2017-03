Iraq, «centinaia di feriti e malati da Mosul ovest»

L’Sos di Medici senza frontiere, mentre nella città si combatte con i civili bloccati dal fuoco incrociato. 180mila a oggi gli sfollati dalla parte occidentale

Mentre a Mosul, in Iraq, si combatte ancora, con i civili intrappolati dal fuoco incrociato della parti in conflitto, diminuisce la possibilità di accesso alle cure mediche salvavita. E soprattutto dalla parte ovest della città, arrivano «centinaia di feriti e malati». È l’Sos che lancia oggi Medici senza frontiere, che vede sul campo come coordinatore dell’emergenza il presidente Loris De Filippi. Da quando è iniziata l’offensiva nella parte occidentale della città, il 19 febbraio, si contano «oltre 180mila sfollati e migliaia di feriti – riferisce De Filippi -. Siamo impegnati allo spasimo per assistere i pazienti: stiamo cercando di colmare la mancanza di strutture mediche a Mosul e dintorni e di aiutare la popolazione in fuga da un conflitto estremamente violento. L’elevato numero di feriti e pazienti è una sfida costante».

Le équipe di Msf all’interno e nei dintorni di Mosul hanno ricevuto «più di 1.800 pazienti con necessità urgente di cure salvavita negli ultimi due mesi. 1.500 di loro avevano traumi o ferite dovuti al conflitto. Quando anche gli altri bisogni medici sono diventati evidenti, Msf ha avviato servizi di maternità a Mosul est che dall’inizio di febbraio hanno assistito 100 nascite ed effettuato 80 parti cesarei». Secondo i medici dell’associazione, sia in città che nei dintorni di Mosul «scarseggiano le risorse mediche per trattare l’alto numero di pazienti. Migliaia di feriti – raccontano – sono stati portati via in ambulanza dalla zona dei combattimenti, ma le ambulanze che trasferiscono i casi urgenti agli ospedali fuori città non riescono né a gestire i numeri dei feriti né a percorrere lunghe distanze».

Isabelle Defourny, direttore delle operazioni di Msf, spiega che «la necessità di fornire cure mediche è aumentata drasticamente. Le nostre équipe – aggiunge – lavorano giorno e notte per curare uomini, donne e bambini feriti da pallottole, esplosioni e schegge di proiettili. E poi ci sono le altre emergenze salvavita che richiedono una risposta urgente, come le madri che devono partorire e hanno bisogno di un parto cesareo». Crescono anche i casi di malnutrizione di bambini provenienti da Mosul ovest; per fronteggiarli Msf ha aperto un centro nutrizionale nel proprio ospedale di Qayyarah.

22 marzo 2017