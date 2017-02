Iraq, inizia il rientro delle prime famiglie

A Tellesqof (Piana di Ninive) una Messa con il patriarca Sako per celebrare la liberazione dal Daesh. La commissione per la ricostruzione guidata da padre Kajo



Nel villaggio di Tellesqof (Piana di Ninive) si festeggia con una Messa la liberazione dalle milizie del Daesh, domani pomeriggio, 18 febbraio. Alla Messa seguirà una processione che condurrà i fedeli su una collina vicina al villaggio dove sarà illuminata una grande croce eretta per l’occasione, e dove i festeggiamenti saranno sottolineati dai fuochi d’artificio. La notizia arriva dal sito Baghdadhope. La celebrazione inizialmente prevista per il pomeriggio di oggi, rendono noto, è stata rimandata per attendere l’arrivo da Erbil del patriarca caldeo Mar Louis Raphael I Sako e la delegazione austriaca guidata da monsignor Manfred Scheuer, vescovo di Linz, che oggi consegna al patriarca il premio intitolato al cardinale Franz König e che domani compirà un giro nei villaggi cristiani della Piana di Ninive liberati dal Daesh.

Subito dopo la liberazione, il patriarca Sako aveva disposto la formazione di due commissioni per la loro ricostruzione ed il loro ripopolamento. A presiedere quella per i villaggi afferenti alle cittadine di Telkeif ed Alqosh (compreso quindi Tellesqof) è stato chiamato padre Salar Kajo, che ha già iniziato a lavorare coordinando le opere di ristrutturazione e riordino delle case, a cominciare da quelle delle famiglie che hanno espresso il desiderio di tornare a vivere nel villaggio. «La commissione – spiega padre Kajo – è composta da 14 giovani ragazzi provenienti dai centri liberati dalla presenza dell’Isis. Dopo un studio approfondito su come iniziare il processo di ricostruzione la settimana scorsa abbiamo iniziato i lavori nelle case meno danneggiate, ad esempio ripristinando l’erogazione della corrente elettrica, le porte, gli infissi e ridipingendo le pareti. I lavori coinvolgono gruppi di 50 case alla volta e l’obiettivo è il ripristino totale delle 1.450 case di Tellesqof».

Nel villaggio tutte le case sono state saccheggiate, alcune totalmente distrutte, altre bruciate o parzialmente danneggiate. «Tutte le chiese e i luoghi religiosi sono stati invece dissacrati e danneggiati», rivela il parroco che lamenta anche «difficili condizioni di lavoro relative alla mancanza di acqua ed energia elettrica. Quella che non manca però è la voglia di superare tutti gli ostacoli e le difficoltà per ricominciare una vita normale». Come testimonia il rientro a Tellesqof delle prime famiglie cristiane. Una tendenza al ritorno che vede «più di 400 famiglie registrate perché le si possa aiutare a riparare le loro case per poi ritornare. 30 famiglie vivono già a Tellesqof e nei prossimi giorni è previsto il ritorno di altre». Tra i primi bisogni da soddisfare quello dell’istruzione dei bambini e dei giovani «per garantire loro una buona preparazione accademica. Dobbiamo ripristinare il sistema dell’assistenza sanitaria per curare le persone ed evitare l’eventuale diffondersi di malattie, e dobbiamo avere dei mezzi di trasporto che permettano agli studenti di raggiungere le università nelle grandi città per riprendere o continuare il loro corso di studi».

17 febbraio 2017