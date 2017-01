La Caritas forma nuovi volontari

Aperte le iscrizioni al corso 2017: 10 incontri gratuiti, dal 20 febbraio al 13 aprile, con esperienze di tirocinio e la possibilità di operare nei 45 centri diocesani

C’è tempo fino al 17 febbraio per iscriversi al Corso base di formazione al volontariato organizzato dalla Caritas diocesana, in programma dal 20 febbraio al 13 aprile. Dieci incontri, strutturati in moduli base e approfondimenti e completamente gratuiti, pensati per quanti desiderano impegnarsi nei centri Caritas, ma anche per coloro che sono interessati ad approfondire le tematiche e gli aspetti del volontariato.

Teologia e pastorale della carità, dinamiche di lavoro di rete, conoscenza dei servizi sociali. Nell’itinerario di formazione per i nuovi volontari saranno approfonditi molti aspetti teorici, ma non mancheranno le esperienze concrete di tirocinio. Al tavolo dei relatori, operatori Caritas insieme ad esperti del mondo del volontariato e dei servizi sociali pubblici e privati. Per favorire la partecipazione più ampia possibile, gli incontri si svolgeranno in orari diversi e sedi dislocate in tutta la città.

Chi lo desidera, al termine del corso potrà operare come volontario nei 45 centri della Caritas a livello diocesano in attività a favore dei senza dimora, dell’integrazione dei cittadini immigrati, nella promozione della solidarietà al fianco dei giovani in difficoltà, delle famiglie, dei malati di Aids.

Per informazioni e iscrizioni: Area Educazione al Volontariato della Caritas diocesana di Roma, tel. 06.88815150, dal lunedì al venerdì ore 9-16, e-mail volontariato@caritasroma.it, www.caritasroma.it.

12 gennaio 2017