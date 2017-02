La Civiltà Cattolica prepara il numero 4mila

Veste grafica speciale e 4 edizioni mensili in 4 lingue per il quaderno in uscita l’11 febbraio. Il 9 l’udienza del Papa a scrittori e collaboratori della rivista

È atteso per sabato 11 febbraio il quaderno numero 4mila de La Civiltà Cattolica, che uscirà «con una vesta grafica speciale e una sorpresa in copertina», annuncianod alla redazione della rivista culturale dei Gesuiti. La presentazione del fasciolo è in programm aper il 18 febbraio alle 18 nella sede della rivista, in via di Porta Pinciana 1, con una tavola rotonda alla quale prenderanno parte Giuliano Amato, Emma Fattorini e Andrea Riccardi. Già domani però, 9 febbraio, a partire dalle 12.30 ampi stralci verranno anticipati sulle pagine web della rivista, su cui sarà disponibile anche l’editoriale in versione integrale.

L’11 febbraio usciranno – novità assoluta nella storia della rivista – anche 4 edizioni mensili in spagnolo, inglese, francese e coreano. Le prime due saranno presentate rispettivamente domani 9 febbraio alle 18 nell’Ambasciata di Spagna presso la Santa Sede e il 28 febbraio alle 18.30 nella residenza dell’ambasciatrice del Regno Unito presso la Santa Sede. “Herder”, “Union of Catholic Asian News”, “Parole et silence”: questi i titoli delle prime tre edizioni. La quarta, quella in coreano, sarà a cura della Porvincia coreana dei Gesuiti. Questa nuova dimensione plurilinguistica, assicurano in ogni caso dalla redazione, «non lascerà immutata l’identità stessa della rivista, proprio perché, avendo lettori in altre lingue, le istanze di altri Paesi e culture entreranno a far parte del suo cuore come mai prima».

Domani mattina, 9 febbraio, l’udienza privata concessa da Francesco al collegio degli Scrittori e ai collaboratori della rivista, diretta da padre Antonio Spadaro. Prima di lui, avevano celebrato i numeri mille precedenti Pio XI nel 1892, Leone XIII nel 1933 e Paolo VI nel 1975. «Ben 12 pontefici hanno rivolto messaggi e discorsi direttamente ai padri scrittori della rivista nel corso degli anni – si legge in una nota dei Gesuiti -. In questa occasione essi vengono pubblicati per la prima volta in “Il coraggio e l’audacia. Da Pio IX a Francesco”, un volume Rizzoli, corredato da una ricca introduzione storica».