La Formula E si farà. Il circuito all’Eur

La prima gara nell’aprile 2018. «Il progetto – dichiara il sindaco -porterà benefici a favore del territorio: rifacimento delle strade e colonnine elettriche»

Alla fine il gran premio delle auto elettriche si farà. La prima corsa, nel circuito che sarà allestito all’Eur, nell’aprile del 2018. Soddisfatta Virginia Raggi: «Il progetto segna un punto nodale tra sport e sostenibilità ambientale. E ha un ulteriore pregio, porterà benefici a favore del territorio: il rifacimento delle strade del percorso di gara, colonnine elettriche e wi-fi nel Municipio». L’amministrazione, ha sottolineato il sindaco, «è pronta ad aprirsi a partnership importanti purché la città sia messa al centro». In programma l’installazione di almeno 700 colonnine elettriche in città entro il 2020.



«Il messaggio – ha poi dichiarato l’assessore alla mobilità Linda Meleo -, consiste nel cercare di avvicinare la città in maniera anche divertente a temi importanti come la mobilità sostenibile». Un obiettivo determinante, dato che «la vera sfida per le città nel prossimo futuro passa in modo imprescindibile per la sostenibilità ambientale; soprattutto in città grandi, densamente popolate e congestionate come Roma»; e un passo strategico è appunto «il lancio della mobilità elettrica».

10 luglio 2017