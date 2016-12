La Fuci su internet con un nuovo sito

La nuova piattaforma online dal 23 dicembre. Si presenta con un profondo restyling, pronta per essere più vicina a tutti gli utenti del web grazie ai social

Andrà online domani, 23 dicembre, il nuovo sito della Federazione universitaria cattolica italiana (Fuci). Grazie a un profondo restyling, il sito – si legge in un comunicato – è pronto per essere più vicino a tutti gli utenti del web in una chiave «più moderna, anche grazie all’integrazione con i social network. La navigazione e la fruizione dei contenuti sarà più veloce e intuitiva per il pubblico. Nel portale trova spazio ogni singola Regione ecclesiasitca e i Gruppi locali che la compongono, con i contatti utili».

Ampio spazio alle sezioni dedicate ai vari appuntamenti formativi della Federazione e al Congresso nazionale; in primo piano le Commissioni nazionali di studio, attraverso cui la Federazione esprime il proprio pensiero sulla realtà, in special modo per quanto riguarda università, teologia, formazione alla politica e alla cultura. Si tratta di un sito «che, nel clima del tema del nuovo anno fucino “UNIrelediVERSITA’”, vuole essere punto di incontro e di armonia delle diverse realtà fucine di cui la Federazione è composta».



Il sito «vuole anche rappresentare una risposta alla sfida lanciata da Papa Francesco nel tema pensato per la 51ma edizione della Giornata mondiale delle comunicazioni sociali “Non temere perché io sono con te”. Comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo-. Comunicare è saper guardare la realtà e, attraverso gli occhi della fede, catturarne il senso più profondo, comunicare è raccontare una storia ed esserne ogni giorno responsabili». Il sito sarà online all’indirizzo www.fuci.net

