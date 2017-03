La Giornata nazionale Unitalsi, in 3mila piazze italiane

Il 18 e 19 marzo i volontari offriranno piantine d’ulivo, a sostegno delle attività dell’associazione. Testimonial: Fabrizio Frizzi. L’adesione della Lega Calcio Serie A

Una piantina d’ulivo, simbolo di pace e di fratellanza. La offriranno, sabato 18 e domenica 19, in oltre 3mila piazze italiane, i volontari Unitalsi, in occasione della XVI Giornata nazionale dell’associazione, raccogliendo fondi per sostenere le sue attività di «misericordia sperimentata sul campo». Pellegrinaggi, aiuto agli anziani e ai bambini, case di accoglienza per i genitori dei bambini ricoverati nei centri ospedalieri, e ancora, collaborazione con case famiglia per le persone disabili, soggiorni estivi e interventi di emergenza sociale. Questi i fronti sui quali i volontari sensibilizzeranno le piazze. Accanto a loro, idealmente, Fabrizio Frizzi, da 16 anni testimonial della Giornata nazionale Unitalsi.

Per il secondo anno consecutivo, aderisce alla campagna anche la Lega Calcio di Serie A. Durante il 29° turno di campionato, sabato 18 e domenica 19, prima del calcio di inizio, al centro di ogni campo verrà posizionato lo striscione Unitalsi. In più, la Lega si è resa disponibile a dare lettura di un messaggio istituzionale sull’associazione da parte degli speaker in tutti gli stadi prima dell’inizio delle gare.

«La Giornata nazionale – dichiara il presidente Antonio Diella – rappresenta un appuntamento importante per quanti scelgono di vivere l’associazione: è il momento per dire eccoci, per invitare la gente a fermarsi, a non correre, per far conoscere cosa fa l’Unitalsi, e lo faremo nella maniera più semplice, con il carisma e lo spirito unitalsiano, con migliaia di volontari che sin dal mattino scenderanno in piazza con il loro sorriso e con il loro cuore, chiedendo un aiuto per continuare ad aiutare».

Per informazioni: numero verde 800.062.026.

13 marzo 2017