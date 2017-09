La lettera di De Donatis per l’apertura dell’anno pastorale

Roma, 8 settembre 2017

Natività di Maria SS.ma

Carissimi,

dopo un’estate sicuramente molto intensa per ciascuno di noi e dopo la forte esperienza spirituale del pellegrinaggio diocesano a Lourdes, riprendiamo il cammino pastorale al servizio della nostra Chiesa che vive in Roma. Lo faremo insieme, concludendo i lavori del Convegno diocesano, che abbiamo iniziato con le parole del nostro Vescovo Papa Francesco lo scorso 19 giugno nella Cattedrale.

Proprio a partire da quanto ci ha detto il Papa, rendendo grazie per il cammino svolto negli anni scorsi, possiamo confrontarci sull’esigenza forte della conversione pastorale al servizio del popolo che ci è affidato ed in modo particolare delle famiglie che si impegnano con energia e con forza per educare alla fede e trasmettere il tesoro prezioso della Parola del Vangelo.

Ci incontreremo lunedì 18 settembre alle ore 9.30 nella Basilica Lateranense per la recita dell’Ora Media e successivamente cercherò di offrire alcune indicazioni per il cammino delle nostre Comunità a partire dagli stimoli offerti nel lavoro delle Prefetture del 20 giugno e della riflessione che abbiamo condiviso con il Consiglio Episcopale. Avremo modo anche di dialogare – attraverso uno spazio di dibattito – sull’urgenza di una svolta missionaria nella nostra azione ecclesiale. La sera, poi, sempre in Cattedrale, alle ore 19.00 incontrerò gli operatori pastorali delle nostre parrocchie e delle varie realtà ecclesiali.

Vi aspetto con gioia e vi benedico nel Signore Risorto

Angelo De Donatis Vicario Generale di Sua Santità

per la Diocesi di Roma