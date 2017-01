La metro C si ferma per manutenzione straordinaria

Lo stop annunciato per domenica 29 gennaio, per risolvere problemi alle ruote dei convogli. Attivo un bus navetta dalle 5.30 alle 23.30

La metro C si ferma domenica 29 gennaio, per l’intera giornata, nella tratta Parco di Centocelle – Lodi, per risolvera un’anomalia legata al consumo precoce delle ruote. I treni, informano dall’Atac, saranno sostituiti da due linee bus, la MC1 e la MC2, che «oltre a seguire il percorso della linea metro C, raggiungeranno la stazione Re di Roma della linea A per consentire l’interconnessione con il resto della rete metro».

Il servizio di bus navetta sarà attivo dalle 5.30 alle 23.30. In particolare, la linea MC1 collegherà la stazione Re di Roma, la stazione Lodi e la stazione Parco di Centocelle percorrendo la via Casilina. Effettua fermata alle stazioni metro Re di Roma, Lodi e Parco di Centocelle, in piazza del Pigneto (ponte Casilino) e in via Casilina nella tratta ponte Casilino-Centocelle. È un collegamento diretto per i viaggiatori provenienti e diretti alla tratta esterna della metro C. La linea MC2 invece collegherà la stazione metro A Re di Roma alle stazioni metro C Lodi, Pigneto, Malatesta, Teano, Gardenie, Mirti e Parco di Centocelle. Tra la stazione Parco di Centocelle e le stazioni Vittorio Emanuele metro A e Termini potrà essere utilizzata la linea di bus ordinaria 105.

L’assessore capitolino alla Città in movimento Linda Meleo ha parlato di una «anomalia», quella del consumo precoce delle ruote a meno di 3 anni dall’inaugurazione, «su cui siamo voluti subito intervenire insieme alla commissione capitolina Mobilità». Domenica, ha chiarito l’assessore, «cercheremo di risolvere questa criticità con dei lavori di manutenzione straordinaria che prevedono la sostituzione del deviatoio della stazione Malatesta. Il consumo anomalo prevedeva la manutenzione delle ruote con la riprofilatura a 30mila km invece che ai 150mila km previsti. Una vera assurdità che saneremo con questo intervento».

25 gennaio 2017