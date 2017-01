La Pontificia Accademia per la vita è su Twitter

Don Andrea Ciucci: «Una voce a servizio delle ragioni della vita nel dibattito scientifico e culturale contemporaneo»

«Con un augurio di Papa Francesco inizia la sua attività il profilo Twitter ufficiale della Pontificia Accademia per la vita: @PontAcadLife». Lo ha annunciato ieri, 19 gennaio, don Andrea Ciucci, segretario dell’accademia vaticana. «Una voce – spiega – a servizio delle ragioni della vita nel dibattito scientifico e culturale contemporaneo. Da seguire e da far seguire».

@Pontifex to @PagliaTW Every child, every senior, rich or poor, deserves to know that his/her life is precious in God’s eyes, and in ours. pic.twitter.com/HVsvYGAboe

