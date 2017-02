La Quaresima al Policlinico Gemelli

Dal 1° marzo, mercoledì delle Ceneri, fino al 12 aprile, le Messe del mattino celebrate nella cappella Moscati dell’ospedale vengono trasmesse in diretta su Tv2000

A partire da domani, 1° marzo, mercoledì delle Cenere, e per tutto il tempo di Quaresima, fino a mercoledì 12 aprile, le celebrazioni eucaristiche del mattino nella cappella del Policlinico universitario Agostino Gemelli vendono trasmesse in diretta su Tv2000. L’appuntamento è alle 8.30 sul canale 28 del digitale terrestre, in diretta dalla chiesa dell’ospedale intitolata a San Giuseppe Moscati; la domenica sarà trasmessa in diretta anche una Messa prodotta da Tv2000, per la regia di Pina Cataldo, per Rti, in onda alle 10 su Rete4.

«Come è ormai tradizione, nei “tempi forti” dell’anno liturgico, in collaborazione con Tv2000, l’Università Cattolica e la dondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli vogliono offrire una testimonianza di preghiera e di vicinanza a tutti coloro che seguono da casa, dai reparti dell’ospedale o da altre strutture sanitarie», spiegano dall’ospedale. Ad accompagnare nella riflessione sarà il tema: “Convertiamoci per servire i fratelli come benedetti da Dio, figli di Dio ed eredi con Cristo”.

28 febbraio 2017