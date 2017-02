La visita di Francesco alla chiesa anglicana di Roma

L’annuncio del portavoce vaticano Greg Burke: domenica 26 febbraio il Papa si recherà presso la Alla Saints Church, in via del Babuino



L’annuncio è arrivato sabato 18 febbraio dal direttore della Sala stampa vaticana Greg burke: domenica prossima, 26 febbraio, Papa Francesco si recherà in visita presso la All Saints Church, la chiesa anglicana di Roma situata in via del Babuino 153.

La chiesa, in stile neogotico ma con finestre a tutto sesto che richiamano il romanico, è stata costruita a Roma nel 1882 su progetto dell’architetto inglese George Edmond Street ma terminata dagli italiani Pio Barocci e Vincenzo Cannizzaro.

Nell’ottobre dello scorso anno il Papa aveva già incontrato i primati delle Provincie Anglicane, guidati dall’arcivescovo di Canterbury Justin Welby mettendo l’accento sui frutti raccolti in 50 anni di dialogo ecumenico. Il giorno prima, il 5 ottobre, erano stati celebrati insieme i vespri nella chiesa dei Santi Andrea e Gregorio al Celio, preceduti dalla firma di una Dichiarazione comune.

