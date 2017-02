L’appello del Papa per il Sud Sudan: «Rendere concreti gli aiuti»

Al termine dell’udienza generale Francesco si è soffermato sulle «dolorose notizie» che giungono dal Paese, esortando a «non fermarsi solo a dichiarazioni»

Udienza generale in piazza San Pietro questa mattina, mercoledì 22 febbraio, per Papa Francesco che, prima dei saluti ai fedeli in lingua italiana con cui si conclude l’appuntamento del mercoledì, ha riportato l’attenzione sulla tragica situazione del Corno d’Africa. «Destano particolare attenzione – le parole del pontefice – le doloerse notizie che giungono dal martoriato Sud Sudan, dove a un conflitto fratricida si unisce una grave crisi alimentare che colpisce la regione e che condanna alla morte per fame milioni di persone, tra cui molti bambini».

In questo momento, ha continuato Francesco, «è più che mai necessario l’impegno di tutti a non fermarsi solo a dichiarazioni, ma a rendere concreti gli aiuti alimentari e a permettere che possano giungere alle popolazioni sofferenti. Il Signore – è la preghiera – sostenga questi nostri fratelli e quanti operano per aiutarli».

Secondo gli ultimi dati Unicef, in Sud Sudan sono morte di fame cinque milioni e mezzo di persone, pari al 50% della popolazione, e nel Corno d’Africa 17 milioni di persone rischiano di morire di fame e per le conseguenze legate alla malnutrizione.

22 febbraio 2017