Lavoro, Istat: ad aprile +277mila occupati su base annua

Su base annua, ad aprile si conferma la tendenza all’aumento del numero di occupati: +1,2%, pari a +277mila. Lo comunica l’Istat, rendendo noto che la crescita riguarda i lavoratori dipendenti (+380mila, di cui +225mila a termine e +155mila permanenti) mentre calano gli indipendenti (-103mila). Aumentano nei dodici mesi gli occupati per entrambe le componenti di genere; la crescita è particolarmente accentuata tra gli ultracinquantenni (+362mila) e più contenuta tra i 15-34enni (+37mila), mentre calano i 35-49enni (-122mila).

La stima degli occupati cresce dello 0,4% rispetto a marzo (+94mila unità, dopo un semestre in cui l’occupazione è stata a tratti stabile o in lieve crescita. L’aumento congiunturale di occupazione, che si rileva sia per le donne sia soprattutto per gli uomini, interessa le persone ultracinquantenni e in misura minore i 25-34enni, mentre si registra un calo nelle restanti classi di età. Cresce il numero di lavoratori dipendenti, sia permanenti sia a termine. In aumento nell’ultimo mese anche gli indipendenti. Il tasso di occupazione sale al 57,9% (+0,2 punti percentuali).

Nel periodo febbraio-aprile si registra una crescita degli occupati rispetto al trimestre precedente (+0,4%, pari a +82mila), determinata dall’aumento dei dipendenti, sia permanenti sia a termine. L’aumento riguarda entrambe le componenti di genere ed e’ distribuito tra tutte le classi di eta’ ad eccezione dei 35-49enni. Ad aprile diminuiscono i disoccupati (-4,8%, pari a -146mila) e gli inattivi (-1,4%, pari a -196mila). Il tasso di disoccupazione scende all’11,1% (-0,4 punti percentuali). La disoccupazione giovanile rimane stabile al 34%. Nel periodo febbraio-aprile alla crescita degli occupati si accompagna il calo dei disoccupati (-3,9%, pari a -118mila) e il lieve aumento degli inattivi (+0,1%, pari a +8mila).

31 maggio 2017