Le anticipazioni di Roma Sette di domenica 8 gennaio 2017

In prima pagina. La presentazione della visita del Papa alla parrocchia di Santa Maria a Setteville. – Un appello del Papa per i giovani alla celebrazione di fine anno. – Dedicato alla Genesi il ciclo 2017 delle “Letture teologiche”.

Altri temi. – Il nuovo anno e i terremotati: l’udienza del Papa; l’intervista al vescovo di Rieti, Domenico Pompili; l’impegno delle Caritas del Lazio. – Pastorale familiare: al via il corso diocesano. – Giornata del migrante e del rifugiato il 15 gennaio, a colloquio con il vescovo di Tora e monsignor Felicolo. – Parrocchia San Giulio, la solidarietà per la chiesa inagibile. – La marcia di Sant’Egidio per la pace. – Al Ceis la “Casa di Sara” per le donne vittime di violenza. – Scalabriniani, la radio veicolo d’integrazione. – Nuovo direttore al Sir. – La rubrica “Obiettivo salute” a cura dei medici del Gemelli: la cefalea. – La recensione libri di Eraldo Affinati. – Il notiziario.

5 gennaio 2017