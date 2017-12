È la celebrazione della Messa nella notte di Natale ad aprire il calendario delle celebrazioni del Papa per questo tempo liturgico, diffuso oggi, 12 dicembre, dalla Sala stampa vaticana. L’appuntamento per la celebrazione della vigilia è alle 21.30 nella basilica di San Pietro. Nel giorno di Natale invece alle 12 è in programma il tradizionale messaggio natalizio al mondo con la benedizione “Urbi et orbi” dalla loggia centrale della basilica vaticana.

Sempre la basilica di San Pietro ospita, il 31 dicembre, la celebrazione dei primi vespri della solennità di Maria Santissima Madre di Dio, alle 17. Seguiranno l’esposizione del Santissimo Sacramento, il tradizionale canto dell’inno “Te Deum”, a conclusione dell’anno civile, e la benedizione eucaristica. Sabato 6 gennaio, infine, alle 10, la Messa dell’Epifania, anche questa nella basilica di San Pietro.

12 dicembre 2017