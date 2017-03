Le principali notizie di Roma Sette del 5 marzo 2017

In prima pagina. La meditazione del Papa all’incontro con il clero romano nella basilica di San Giovanni: libro in regalo ai sacerdoti. – La presentazione della visita del Papa alla parrocchia di Santa Maddalena di Canossa, in programma domenica 12 marzo. – Quaresima: editoriale di monsignor Enrico Feroci, direttore della Caritas diocesana.

Altri temi. – La visita del Papa alla chiesa anglicana di via del Babuino. – La celebrazione presieduta da Francesco a Santa Sabina nel mercoledì delle ceneri. – Nasce a San Ponziano (Talenti) un nuovo Emporio della solidarietà della Caritas diocesana per le famiglie in difficoltà. – Noia (Aigoc): il bando della Regione Lazio per non obiettori discrimina tutti i medici. – Galantino e Cantone all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Europa di Roma. – Corridoi umanitari, altri 50 profughi arrivati a Fiumicino. – Ufficio catechistico, corso nella lingua dei segni. – Nuovo progetto della Peter Pan onlus a sostegno delle famiglie con ragazzi malati di cancro ospitate a Roma. – La rubrica “Obiettivo salute” a cura dei medici del Policlinico Gemelli. – La recensione libri di Eraldo Affinati. – Restaurata la cappella Rai di via Teulada.

3 marzo 2017