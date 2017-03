Le principali notizie di Roma Sette in edicola con Avvenire il 19 marzo 2017

In prima pagina. 60° dei Trattati di Roma: quale Europa per il futuro: riflessione con gli esperti Malaguti e Moavero Milanesi. Giovedì 23 marzo veglia di Bagnasco a Santa Maria sopra Minerva. – Le celebrazioni dell’anniversario con i leader europei. – Bagnasco al Sir: «La Ue rispetti le identità dei popoli».

La presentazione delle “24 ore per il Signore”, confessioni no stop il 24 e 25 marzo. – La visita del Papa a Santa Maddalena di Canossa. – Le iniziative diocesane per la Giornata in memoria dei missionari martiri. – Il convegno delle diocesi del Lazio dedicato all’Europa. – La XIX prefettura lancia il suo nuovo centro culturale con un convegno dedicato al fine vita. – Medio Oriente, la testimonianza di una suora sulla situazione a Gerusalemme. – Pastorale universitaria: le Settimane culturali. – La presentazione del convegno diocesano di pastorale liturgica. – Giornata Unitalsi: piantine d’ulivo nelle piazze. – Disturbi alimentari, gli esperti lanciano l’allarme. – Anziani attivi nel sociale e solidali: un convegno sul loro apporto al welfare. – La rubrica “Obiettivo salute” a cura dei medici del Policlinico Gemelli. – La recensione di libri a cura di Eraldo Affinati.

17 marzo 2017