Lega Filo d’Oro, nel Lazio seguite 83 persone

Le sedi terriotoriali in crescita. Per i sordociechi e le famiglie rappresentano un punto di riferimento per puntare all’integrazione

A Roma, nel 2016, 83 persone hanno usufruito dei servizi della Sede Territoriale della Lega del Filo d’Oro. Le sedi territoriali sono, per i sordociechi e le loro famiglie, un reale punto di riferimento, il cui obiettivo principale è favorirne l’integrazione nel contesto in cui vivono e con le strutture e i servizi del territorio. Anche il numero dei volontari è aumentato sensibilmente: nell’ultimo anno sono state 52 le persone che hanno dedicato parte dello loro tempo agli utenti dell’Associazione.

Sono alcuni numeri del bilancio 2016 della Lega del Filo d’Oro che confermano l’andamento positivo degli ultimi anni nel segno della crescita in tutti i settori dell’associazione. Nel Lazio nel 2016, 83 persone sordocieche e pluriminorate hanno usufruito dei servizi della Sede Territoriale della Lega del Filo d’Oro e il numero di volontari e dipendenti è cresciuto sensibilmente. La Lega del Filo d’Oro è oggi presente in otto regioni con 5 Centri Residenziali, con annessi Servizi Territoriali, (a Osimo, Lesmo, Modena, Molfetta e Termini Imerese) e 3 sedi territoriali (Roma, Napoli e Padova).

«Il 2016 è stato un anno importante per la Lega del Filo d’Oro, perché ci ha restituito una fotografia della sordocecità in Italia. Lo “Studio sulla popolazione di persone sordocieche, con disabilità sensoriali e plurime in condizioni di gravità” realizzato dall’Istat ha rivelato che le persone affette da problematiche legate alla vista e all’udito, nel nostro Paese, sono 189 mila e il 21,4% vive nelle regioni del Centro Italia. Questo ci obbliga sempre più a farci carico di individuare modalità adeguate per rispondere a un bisogno di assistenza e cura così ampio. Tutto ciò deve essere un importante stimolo per arrivare ai nuovi obiettivi che ci siamo posti» – ha dichiarato Francesco Marchesi, presidente della Lega del Filo d’Oro.

4 maggio 2017