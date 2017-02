L’Italia sono anch’io organizza “Il carnevale della Cittadinanza”

Appuntamento martedì grasso, 28 febbraio, in piazza del Pantheon. Parteciperanno gli alunni della scuola Pisacane di Tor Pignattara. Tutti rigorosamente in maschera



Non si ferma la mobilitazione promossa dalla campagna “L’Italia sono anch’io” e dal movimento #italianisenzacittadinanza perché il Senato approvi al più presto la legge di riforma della cittadinanza, licenziata dalla Camera oltre un anno fa. Nell’ambito del “Febbraio della cittadinanza”, domani, 28 febbraio, martedì grasso, sarà organizzato “Il carnevale della Cittadinanza”.

Si tratta di una mobilitazione nazionale, spiegano gli organizzatori, che si svolgerà a Roma, in piazza del Pantheon a partire dalle 15. «Sarà un appuntamento festoso, dedicato soprattutto ai bambini, alle famiglie, a tutte le cittadine e i cittadini che vorranno venire in piazza per chiedere che finalmente chi nasce o cresce nel nostro paese possa sentirsi italiano non solo di fatto, ma lo diventi anche per legge». Assicurata la presenza degli alunni della scuola Pisacane di Tor Pignattara.

La piazza sarà animata da giocolieri, musicisti, cantanti, scrittori e ballerini. L’unica richiesta ai partecipanti: indossare maschere di carnevale.

27 febbraio 2017