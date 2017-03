L’Italrugby in visita ai piccoli malati del Gemelli

Alla vigilia del match del Sei nazioni contro la Francia, i campioni della nazionale di rugby incontrano i bambini ricoverati in Oncologia pediatrica

A pochi giorni dal match del torneo Sei nazioni contro la Francia, in programma domenica 12 marzo, oggi, mercoledì 8 marzo, alle 18, i campioni dell’Italrugby fanno visita ai bambini ricoverati nel reparto di Oncologia pediatrica del Policlinico Gemelli, consegnando doni e regalando, soprattutto, un pomeriggio di allegria. Un’iniziativa promossa dalle associazioni di volontariato Coccinelle per l’oncologia pediatrica e L’albero della vita, realizzata già dal 2015.

L’incontro di quest’anno tra i colossi del rugby e i bambini ricoverati al Gemelli si inscrive nel solco della collaborazione tra Federazione italiana rugby (Fir) e Fondazione Policlinico Gemelli, che proprio lo scorso anno hanno sottoscritto una convenzione biennale per la gestione di tutte le attività mediche di emergenza sanitaria e di pronto soccorso a favore di pubblico, atleti, loro accompagnatori e del personale in servizio, connesse agli eventi internazionali organizzati dalla Fir a Roma. Per questo il team medico del Policlinico da venerdì 10 a domenica 12 al Village, in campo e sulle tribune, assicurerà assistenza sanitaria ad atleti e pubblico.

La task force del Gemelli impegnata in ogni singola partita del Sei nazioni è composta da 35 medici; in particolare 4 rianimatori saranno a bordo campo con 4 infermieri del Centro di rianimazione del Policlinico diretto da Massimo Antonelli.

8 marzo 2017