Londra, Galantino: «Maturare atteggiamenti di comunione vera»

«Maturare atteggiamenti non conflittuali, ma di comunione vera». È l’invito che ha rivolto questa mattina, giovedì 23 marzo, il segretario generale della Cei, monsignor Nunzio Galantino, pregando per le vittime dell’attentato a Londra nella Messa per i partecipanti a un seminario sulla “Evangelii gaudium” promosso a Roma dalla Commissione episcopale Cei per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi.

Ieri sera era arrivata la reazione della Conferenza episcopale di Inghilterra e Galles. Il suo presidente, cardinale Vincent Nichols, ha espresso il suo «primo pensiero» per «le famiglie di coloro che hanno perso la vita. Prego per le vittime e per chi ora piange la loro perdita». «È importante – ha aggiunto il cardinale, parlando ieri sera tardi a Bbc Radio Essex – che come società teniamo i nervi saldi, restiamo calmi, e lasciamo che la vicenda venga indagata così da conoscere esattamente cosa sia accaduto. Come mi hanno riferito gli ufficiali di Polizia, si tratta di restare calmi ma vigilanti allo stesso tempo».

23 marzo 2017