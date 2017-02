Lotta alla tratta, la veglia a Ognissanti

La preghiera con il vescovo Ruzza nella III Giornata mondiale, voluta da Francesco. Suor Bottani (Talitha Kum): «Sempre di più le minorenni sfruttate in Italia»

«Sono bambini! Non schiavi» è il tema della III Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta delle persone voluta da Papa Francesco e indetta per l’8 febbraio, giorno in cui la Chiesa fa memoria di santa Giuseppina Bakhita, sudanese, che decise di consacrarsi dopo aver vissuto le atroci sofferenze e umiliazioni della schiavitù. Sabato 4 febbraio, alle ore 16, nella parrocchia di Ognissanti (via Appia 244) il vescovo Gianrico Ruzza, ausiliare per il settore Centro, presiederà una veglia di preghiera promossa dall’Usmi, Unione superiore maggiori d’Italia, «contro ogni mancanza di rispetto nei confronti dei bambini dalle più gravi, la schiavitù, lo sfruttamento sessuale, a quellea più sottile, ma non meno gravi come il bullismo che genera profonda sofferenza nei minori – spiega padre Giuseppe Midili, incaricato diocesano per la vita consacrata –. Una società che non tutela i minori e che in qualche modo tollera atteggiamenti di bullismo distrugge l’infanzia dei bambini. È importante che essa prenda piena coscienza dell’esistenza del fenomeno e si impegni a evitare il suo perpetuarsi valorizzando la dignità dei più piccoli e difendendone l’innocenza».

«È fenomeno mondiale sentito, in diverse forme, anche in Italia -– evidenzia suor Gabriella Bottani, coordinatrice del progetto Talitha Kum, la rete mondiale delle religiose impegnate contro la tratta -. Sono sempre di più le minorenni sfruttate in Italia per la prostituzione ed è in forte crescita l’invisibile fenomeno del “cyber sex”».

Il comitato per la Giornata internazionale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone ha organizzato un seminario di studio che si svolgerà venerdì 3 febbraio all’Università Gregoriana, e in serata è in programma alla Casa del Cinema la proiezione del film “Talking to the Trees” ambientato in Cambogia.

1° febbraio 2017