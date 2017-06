Lunedì 26 giugno dalle 8.30 nuovo sciopero nei trasporti

L’agitazione nazionale è indetta dai sindacati Usb, Sul e Faisa Confail. Interesserà la rete Atac (bus, tram, metropolitane, tre linee ferroviarie) e le linee periferiche Roma Tpl

Lunedì 26 giugno trasporto pubblico a rischio, dalle 8.30 alle 12.30, per lo sciopero nazionale indetto dai sindacati Usb, Sul e Faisa Confail. A Roma, sempre dalle 8.30 alle 12.30, l’agitazione interesserà la rete Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Civita Castellana-Viterbo, Termini-Centocelle e Roma-Lido) e le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl. Possibili disagi per il traffico cittadino, come in precedenti occasioni.

23 giugno 2017