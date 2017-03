L’Unitalsi a Fatima per il convegno degli operatori

L’appuntamento dal 1° al 5 aprile, dedicato al “Significato del messaggio dopo 100 anni”. Tra i relatori il presidente Diella e il direttore dell’Ufficio Cei don Arice

Per gli operatori Unitalsi, appuntamento al santuario portoghese di Fatima dal 1° al 5 aprile, per il convegno dedicato al tema “Significato del messaggio dopo 100 anni”. Prevista la presenza, come relatori, del presidente nazionale Antonio Diella, di don Carmine Arice, direttore dell’ufficio nazionale per la pastorale della salute della Cei, e Federico Baiocco, responsabile nazionale dei medici Unitalsi.

Per il l 5 aprile è in programma l’incontro a Lisbona con don José Manuel Pereira de Almeida, direttore dell’ufficio nazionale per la pastorale della salute del Portogallo. Per Diella, «la nostra associazione inaugura idealmente con questo importante convegno una stagione speciale di pellegrinaggi verso Fatima in occasione del centenario delle apparizioni. Dopo un secolo – prosegue – il messaggio mariano di Fatima, come quello di Lourdes, è sempre attuale perché chiede a tutti una profonda conversione a partire da opere concrete di misericordia, soprattutto accanto agli ultimi».

Sarà «un pellegrinaggio speciale, in uno dei luoghi dove veramente curare l’anima», aggiunge Baiocco, che parla di «un’occasione straordinaria per ribadire, anche come medici e operatori sanitari, la devozione alla Vergine Maria».

