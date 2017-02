Mal di pancia, i consigli dei medici del Bambino Gesù

Si tratta di uno dei disturbi più segnalati dai bambini. Nel magazine “A scuola di Salute” tutte le guide e gli approfondimenti

Il nuovo numero digitale del magazine «A scuola di Salute», curato dai medici dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, svelerà tutto quello che c’è da sapere su uno dei disturbi più segnalati dai bambini: il mal di pancia. Nel magazine saranno presenti guide e approfondimenti sui numerosi tipi di mal di pancia nei bambini, un articolo sul colon irritabile e un focus sulle relative componenti psicologiche. Un’attenzione particolare è stata prestata all’età nella quale si accusano i disturbi.

Il bambino, rispetto ai lattanti, può aiutare di più a descrivere, localizzare la zona del dolore. Il medico sarà così in grado di formulare un’ipotesi diagnostica e richiedere esami specifici. Presente un ‘focus’ sui segnali allarmanti del mal di pancia: dolore in un punto ben preciso; dolore acuto e continuo che causa il risveglio notturno; febbre; diarrea; vomito accompagnato da dolore o infiammazione rettale o intorno all’ano e sangue nelle feci.

Il mal di pancia in età pediatrica, tuttavia, «può anche essere causato da un dolore psichico che si è trasformato in fisico. Ad esempio per via di un disagio emotivo che il bambino non sa esprimere a parole. Sotto l’aspetto psicologico possono osservarsi nei bambini con il Dar (dolore addominale ricorrente) la presenza di stati emotivi quali rabbia, gelosia, oppure ansia di separazione». In chiusura di questo numero un video sulle tonsille: cosa sono, se e quando è il caso di toglierle.

Nel magazine di gennaio è stato affrontato l’argomento del piercing e dei tatuaggi, con i consigli per adolescenti e famiglia sui rischi e sulle buone pratiche da osservare. Il magazine si può consultare, scaricare e stampare dalla home page del sito dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù o direttamente tramite questo link Mal di pancia.

23 febbraio 2017