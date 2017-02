Martinez negli Usa per i 50 anni del Rinnovamento carismatico cattolico

Il presidente del Rinnovamento nello Spirito è a Duquesne (Pittsburgh) per partecipare alla celebrazione. In Italia il “Muro di fuoco di preghiera” a sostegno del Giubileo d’oro



Il Rinnovamento carismatico cattolico nel mondo compie 50 anni. Un Giubileo d’oro che si festeggia in 5 giornate, dal 15 al 19 febbraio, a Duquesne (Pittsburgh), nel luogo e nella Casa dove si svolse il primo ritiro degli studenti dell’Università di Duquesne. Tra i leader internazionali delle diverse realtà del Rinnovamento confluiti lì per l’occasione, anche Salvatore Martinez, presidente del Rinnovamento nello Spirito.

Ampio il programma delle sessioni, con le prime due giornate riservate alla riflessione e alla condivisione su temi quali “I frutti del Rinnovamento” e “Dove il Signore sta conducendo il Rinnovamento?”. Venerdì 17 e sabato 18 febbraio, sessioni aperte e spazio alla presenza di testimoni della prima ora durante le sessioni serali.

Il Rinnovamento è diffuso oggi in circa 204 Paesi dei cinque continenti e ha toccato la vita di oltre cento milioni di cattolici, assumendo nelle varie nazioni stili, forme di vita e stati giuridici diversi fra loro anche se, in definitiva, riconducibili all’unica comune scaturigine: l’effusione dello Spirito Santo.

Contestualmente agli incontri di Duquesne, da domani, venerdì 17 febbraio, fino al 19, in Italia il Rinnovamento nello Spirito Santo organizza un Muro di fuoco di preghiera a sostegno del Giubileo d’oro del Rinnovamento: 50 ore di preghiera per i 50 anni del Rinnovamento negli stessi giorni di quello storico weekend in cui, tradizionalmente, si fissa l’inizio del Rinnovamento Carismatico Cattolico, avvenuto all’Università Duquesne a Pittsburgh, in Pennsylvania.

16 febbraio 2017