Mattarella: «Ue, strumento di stabilità e pace»

Alla Camera dei deputati celebrazioni per i 60 anni della firma dei Trattati di Roma. Il discorso del presidente della Repubblica: «I padri non erano dei visionari»

Aperte questa mattina le celebrazioni per i 60 anni della firma dei Trattati di Roma: l’atto di nascita, se così si può dire, dell’Unione europea. L’aula della Camera dei deputati ha riunito il Parlamento in seduta comune per la celebrazione di questo anniversario, che vede nalla Capitale i 27 capi di Stato membri dell’Unione e che culmineranno con la firma di un documento comune, sabato 25 marzo. In apertura, in un emiciclo affollato di deputati, senatori e parlamentari europei arrivati per l’occasione, il discorso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha messo l’accento sulla necessità di una riflessione sul percorso di integrazione europea, «accresciuta dall’uscita, per la prima volta, di un Paese dell’Unione, il Regno Unito, membro dal 1973».

Ampia, nelle parole del capo dello Stato, la parte dedicata al quadro storico: Mattarella ha ricostruito le origini e i primi passi della Comunità, sottolineando che «i padri dell’Europa, che dettero vita ai Trattati, con il consenso democratico dei loro Paesi, non erano dei visionari bensì degli uomini politici consapevoli delle sfide e dei rischi, capaci di affrontarli. Uomini – ha continuato – che hanno avuto il coraggio di trasformare le debolezze, le vulnerabilità, le ansie dei rispettivi popoli in punti di forza, mettendo a fattor comune le capacità di ciascun Paese e puntando a realizzare una grande società aperta, nella quale libertà, democrazia e coesione fossero reciprocamente garantite».

Oggi come ieri, per Mattarella, «c’è bisogno di visioni lungimiranti, con la capacità di sperimentare percorsi ulteriori e coraggiosi». Nessun Paese europeo può garantire da solo l’effettiva indipendenza delle sue scelte. «Nessun ritorno alle sovranità nazionali potrà garantire ai cittadini europei pace, sicurezza, benessere e prosperità, perché nessun Paese europeo, da solo, potrà mai affacciarsi sulla scena internazionale con la pretesa di influire sugli eventi, considerate le proprie dimensioni e la scala dei problemi». Ancora, come sessanta anni fa, ha proseguito, si sente il bisogno dell’Europa unita, perché le «esigenze di sviluppo, di prosperità del nostro continente sono, in maniera indissolubile, legate alla capacità collettiva di poter avere voce in capitolo sulla scena internazionale, affermando i valori, le identità, gli interessi dei nostri popoli». L’Europa «che abbiamo conosciuto in questi anni è stata uno strumento essenziale di stabilità e di salvaguardia della pace, di crescita economica e di progresso, di affermazione di un modello sociale sin qui ancora ineguagliato, fatto di diritti e civiltà».

Il presidente della Repubblica giudica «ineludibile» la riforma dei trattati e difende l’Euro, che «ha provocato il forte abbassamento dei costi del credito, tutelando i risparmi delle imprese e delle famiglie». La moneta unica, ha commentato, è tra i «traguardi di cui gli stessi Padri fondatori sarebbero giustamente fieri».

22 marzo 2017