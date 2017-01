Maturità 2017, scelte le materie

L’annuncio del ministro Fedeli: matematica allo scientifico, latino al classico, al linguistico la prima lingua. Il via il 21 giugno. Per quest’anno, ancora non si cambia

Annunciate dal ministro Valeria Fedeli le materie scelte per l’esame di maturità 2017, che prenderà avvio il 21 giugno con la prima prova scritta: il compito di italiano. Attesi fra i banchi circa 500mila studenti in tutta Italia. Per il liceo scientifico la scelta è caduta su matematica, prediligendo« il consolidamento della materia più rappresentativa del percorso di studi e maggiormente qualificante rispetto al profilo in uscita degli studenti», ha spiegato il ministro. Al classico, la consueta alternanza porterà gli studenti a misurarsi con la versione di latino; niente alternanza invece al linguistico, dove avrebbe dovuto uscire la seconda lingua, e invece si porterà di nuovo “Lingua1”.

Per gli ex istituti magistrali la seconda prova sarà di scienze umane; i futuri ragionieri se la vedranno con economia aziendale; discipline artistiche e progettuali caratterizzanti l’indirizzo di studi al liceo artistico; teoria, analisi e composizione al liceo musicale; tecniche della danza al liceo coreutico. Tra le materie scelte per gli istituti tecnici: economia aziendale per l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing; discipline turistiche e aziendali per il Turismo; impianti energetici, disegno e progettazione per l’indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia – articolazione Energia; struttura, costruzione, sistemi impianti del mezzo per l’indirizzo Trasporti e Logistica; topografia per l’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio.

Tra le materie scelte per gli istituti professionali: scienza e cultura dell’alimentazione per l’indirizzo Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera – articolazione Enogastronomia; tecniche professionali dei servizi commerciali per l’indirizzo Servizi commerciali; tecniche di produzione e di organizzazione nell’indirizzo Produzioni industriali e artigianali – articolazione Industria; linguaggi e tecniche della progettazione e comunicazione audiovisiva per l’indirizzo Produzioni industriali e artigianali – articolazione Industria, opzione Produzioni audiovisive.

A prescindere dall’indirizzo di studi, l’esame, in attesa delle novità previste per il 2018, ancora non cambia: per tutti gli studenti, appuntamento con i tre scritti, con il quiz redatto dalle singole commissioni, formate da componenti esterni e interni, e, a seguire, il colloquio orale. La votazione va da 60 centesimi (il voto più basso) fino a un massimo di 100, a cui eventualmente si aggiunge la lode.

31 gennaio 2017