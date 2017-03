Medici senza frontiere racconta l’assistenza medica in Siria

Il rapporto dell’associazione illustra i cambiamenti dell’azione medica per continuare ad assistere la popolazione, mentre le strutture sanitarie sono sotto attacco



Ospedali e strutture sanitarie sotto attacco, medici uccisi o feriti se non fuggiti dal Paese, mentre chi resta si arrangia con quello che ha e le persone restano senza cure adeguate, oppure non vanno in ospedale per paura di essere raggiunti dai bombardamenti. E patologie prevenibili o curabili sono diventate malattie mortali. Tornata anche la poliomelite, debellata anni fa. La guerra in Siria compie 6 anni, e proprio alla vigilia dell’anniversario, il 15 marzo, Medici senza frontiere rende noto il rapporto su “La trasformazione dell’assistenza medica in Siria”.

Nel documento, la fotografia dei cambiamenti, o meglio dei compromessi, che l’azione medica ha dovuto affrontare per continuare ad assistere la popolazione: strutture sotterranee, assistenza da remoto, kit traumatologici, riduzione dei servizi offerti, tecnologia e telemedicina per decentralizzare le cure. «Gli attacchi alle strutture mediche sono diventati vergognosamente frequenti – si legge nel testo – e quando i pazienti e il personale medico non si sentono al sicuro si annullano le possibilità di assistenza e cura». L’attività di Msf si è orientata progressivamente al sostegno indiretto, con fornitura di medicinali alle strutture locali, spiegano dall’associazione, ma molte di queste «operano ormai in sotterranei, bunker o enclaves».

Dal rapporto emerge anche una riduzione del personale sanitario: molti medici e infermieri sono stati uccisi e inviare staff internazionale per sopperire alla mancanza di personale «è diventato impossibile». In questo contesto, gli stessi ospedali sono diventati posti da evitare «perché a rischio attacchi». Nel Paese però cresce la domanda di assistenza sanitaria di emergenza, mentre diminuiscono le risorse mediche. «Questo ha portato al razionamento dell’assistenza per le malattie croniche: molti pazienti finiscono per rivolgersi a un medico soltanto quando le loro condizioni si aggravano, mentre altre patologie non vengono proprio diagnosticate».

Sul fronte delle emergenze da Medici senza frontiere annoverano anche la questione della vaccinazione dei bambini. I genitori infatti si trovano davanti a un dilemma enorme: «Evitando gli ospedali per ridurre il rischio di rimanere vittime di attentati, mettono a rischio i propri figli di contrarre malattie infantili prevenibili». Msf ha continuato a offrire il programma di vaccinazione di routine, secondo le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità. Per il futuro l’obiettivo, spiegano, è quello di «sviluppare rapporti di partenariato più stretti con le strutture le cui attività mediche possono essere monitorate e migliorate».

14 marzo 2017