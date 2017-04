Meter promuove la XXI Giornata dei bambini vittime di pedofilia

Iniziative e incontri dal 25 aprile al 7 maggio. La conclusione a piazza San Pietro, per «ricevere il messaggio e la benedizione di Papa Francesco»

Giunge alla XXI edizione la Giornata dei bambini vittime dello sfruttamento, della violenza, della indifferenza contro la pedofilia, promossa dall’associazione Meter onlus, in programma dal 25 aprile a domenica 7 maggio. Il tema: “I piccoli sono i veri grandi”. Due settimane di iniziative e incontri, che si concluderanno a Roma in piazza San Pietro. Tutti, scrive il fondatore e presidente di Meter don Fortunato Di Noto, sono invitati a partecipare indossando una maglietta e un cappellino giallo «alla recita del Regina Coeli e a ricevere il messaggio e la benedizione di Papa Francesco». L’appuntamento è alle 10 sotto l’obelisco. Per l’occasione è stata composta una preghiera: «Donaci, Signore, una chiesa accogliente, piccola e povera che si impegni a tutelare l’innocenza dal pericolo e dagli scandali».