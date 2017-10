Metro San Giovanni: chiusura anticipata fino a dicembre

Secondo i programmi la fase transitoria avrebbe dovuto concludersi il 27 ottobre. Si andrà avanti, invece, fino al 21 dicembre con i collaudi per lo snodo di tra linea A e linea C

La chiusura del servizio della metro C alle 20.30 doveva terminare il 27 ottobre. Niente da fare, si andrà avanti almeno fino al prossimo 21 dicembre. Come al solito saranno attive le due linee di bus navetta sostitutive: la Mc2 San Giovanni – Lodi – Parco di Centocelle e la Mc5 San Giovanni – Lodi Metro C – via Casilina – Pantano Metro C. La causa del rinvio è da imputare al protrarsi dei collaudi sulla tratta di prossima apertura San Giovanni – Lodi e nella nuova stazione di San Giovanni della linea C.

La stazione di San Giovanni fa già parte della linea A della metropolitana e si appresta a essere uno snodo importante sullo stampo di Termini (linea A e linea B). Bisogna però considerare che lo scambio tra metro A e metro C potrebbe avrebbe già fatto sorgere alcune problematiche. La linea C, infatti, è nuova, senza conducente e con porte-antisuicidio: il passaggio da un treno automatizzato a una linea tradizionale come quella arancione potrebbe richiedere addirittura lavori di ristrutturazione della metro A.

23 ottobre 2017