Migranti e salvataggi in mare, le ong italiane rispondono

I dati su efficacia e trasparenza delle attività al centro dell’incontro con politica e media organizzato per il 10 maggio. «A rischio patrimonio civile»

Gli «attacchi gravissimi e indiscriminati, sulla base di accuse generiche e non circostanziate» hanno generato uno «scollamento pericoloso tra cittadini e organizzazioni sociali», criminalizzando l’intero sistema della cooperazione internazionale. Ne sono convinte le ong italiane riunite nell’Aoi che hanno deciso di rispondere organizzando per il 10 maggio a Roma un incontro con la politica e i media, #OngATestaAlta, durante il quale presenteranno dati sull’efficacia e la trasparenza delle attività delle organizzazioni. Appuntamento alle 11 in Sala Capranichetta, in piazza Montecitorio 125; modera il dibattito il giornalista Luciano Scalettari, di Famiglia Cristiana, esperto di Africa e cooperazione internazionale.

Oltre 600 milioni di euro mobilitati nella lotta alla povertà e a favore dello sviluppo, attraverso circa 3mila progetti e programmi di cooperazione, volontariato e aiuto umanitario attivi in decine di Paesi, impegnando più di 16mila operatori che agiscono in situazioni difficili, a volte a rischio della vita, con circa 82.000 volontari. Sono i “numeri” delle ong italiane, testimoniati da «bilanci certificati, controlli di carattere amministrativo e di valutazione del lavoro realizzato da parte di donatori istituzionali, bilanci sociali e relazioni di missione annuali», rivendicano dall’Aoi. Un operato, insomma, all’insegna della «trasparenza». Oltretutto, «più del 50% delle risorse proviene da milioni di cittadini italiani» che «sostengono con fiducia il loro operato» attraverso donazioni o 5 per mille.