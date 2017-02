Migrazioni e pace, dal Forum le raccomandazioni ai governi

Conclusa a Roma la VI assise internazionale. Il documento finale. Il cardinale Turkson: «Ora al lavoro per lo sviluppo umano integrale. Bisogna andare avanti»



Si è concluso ieri, 22 febbraio, a Roma il VI Forum internazionale su Migrazioni e pace, organizzato dal dicastero vaticano per lo Sviluppo umano integrale, dallo Scalabrini international migration network (Simn) e dalla Fondazione Konrad Adenauer. E si è concluso con un documento indirizzato ai governi interessati dal fenomeno, illustrato nel panel finale da padre Leonir Chiarello, executive director dello Scalabrini international migration network. Secondo il religioso, l’integrazione passa attraverso 4 pilastri: alloggio, apprendimento della lingua, formazione e attività socioculturali. Quindi, presentando il documento, si è soffermato sulle sette raccomandazioni politiche che contiene. A cominciare dall’esigenza che «l’Unione europea eserciti una funzione di leadership nei negoziati della conferenza internazionale su migrazione e sviluppo del 2018».

Ancora, tra le raccomandazioni c’è anche quella di «allocare tutti i fondi dell’Official Development Assistance (Oda) per i Paesi in via di sviluppo e allocare questi fondi per costruire organismi di alto livello per affrontare le questioni migratorie, così come accaduto in Marocco, Egitto e Messico». Si prosegue poi con l’invito a «costruire le capacità nei Paesi d’arrivo per proteggere i migranti e aiutarli d integrarsi»; quarto suggerimento: «Impegnarsi nella costituzione di progetti di sviluppo che creino opportunità economiche, evitare che i migranti diventino vittime della tratta di esseri umani, coinvolgendo i governi locali». Il passo successivo è «fondare organizzazioni di migranti come il Centro internazionale creato in Germania»; quindi, per ultimi, «il rafforzamento e l’orientamento prima della partenza nei Paesi d’origine, come già alcuni governi fanno, ad esempio le Filippine. Ed infine, assicurare responsabilità e trasparenza dell’Oda». Secondo lo scalabriniano, «per massimizzare il beneficio dell’operazione è necessario monitorare come vengono spesi i fondi. La società civile è fondamentale per raggiungere gli obiettivi».

Un augurio che queste risoluzioni «si realizzino nella pratica» è arrivato dal cardinale Peter Kodwo Appiah Turkson, prefetto del Pontificio Consiglio per il servizio dello sviluppo umano integrale. «Lavorate per lo sviluppo umano e integrale – ha esortato -, come si intitola il mio dicastero». Il porporato ha ricordato la sua esperienza ai Caraibi, «dove vi fu un terribile uragano e assistemmo a due manifestazioni perché il disastro creò molti eroi ma anche molte persone disoneste. La situazione attuale sulla migrazione – ha continuato – mi ricorda quella condizione perché ci sono tanti che creano corridoi umanitari ma altri che sono contrari agli immigrati. Bisogna vedere quali sono i circoli virtuosi da mettere in atto».

Turkson ha riferito anche dell’incontro avuto due anni fa con Francesco, nel quale «abbiamo parlato di immigrazione e ci siamo concentrati sui giovani e su cosa si potesse fare per loro. Abbiamo cercato con i vescovi di creare dei modelli per realizzare delle opportunità di lavoro nei Paesi d’origine. Ora – ha concluso – bisogna muoverci e andare avanti».

