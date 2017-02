Milano si prepara alla visita di Francesco

Il cardinale Scola ha incontrato gli organizzatori locali dell’evento in programma il 25 marzo. «Il faccia a faccia con il Papa è insuperabile»



Conto alla rovescia, a Milano, per la visita di Papa Francesco, in programma per il 25 marzo. «Il faccia a faccia con il Papa è insuperabile. Incontrare il Santo Padre di persona, ricevere questo dono di cui ha voluto gratificarci scegliendo la nostra città, invece di altre città europee, è un’esperienza che segna la nostra vita a e ci dà entusiasmo e gioia per continuare». Con queste parole il cardinale arcivescovo della città Angleo Scola ha ribadito agli 800 organizzatori locali dell’evento la loro importanza e il loro ruolo per la buona riuscita della giornata, legato alla possibilità di raggiungere tutte le comunità parrocchiali locali e gestire la loro partecipazione.

L’evento centrale della visita: la Messa al Parco di Monza, in programma per le 15. A tutti è stato indicato di utilizzare mezzi pubblici (treni e pullman), biciclette o di muoversi a piedi per partecipare. Pressoché impossibile utilizzare l’auto privata. Pronti “parcheggi” per 20mila due ruote a pedali. Una particolare attenzione ai disabili per i quali è stato aperto un canale dedicato per iscriversi alla Messa (chi necessita di assistenza può rivolgersi a disabili25marzo@caritasambrosiana.it). Presente anche l’Ente nazionale sordi, che in dialogo con la diocesi e Caritas ambrosiana sta organizzando la partecipazione dei propri membri. Attive anche la comunità filippina e i gruppi di stranieri che attraverso le cappellanie hanno istituito il proprio Rol (Responsabili organizzativi locali). Alcune parrocchie prevedono anche la presenza di gruppi di profughi che sono ospitati nei proprio centri di accoglienza.

Nell’incontro del cardinale con gli organizzatori è stata lanciata l’app “Papa a Milano”, sviluppata e donata da Soluzione srl, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, ricca di contenuti spirituali, informazioni tecniche, documenti, notizie utili. È uno strumento per i fedeli e per chi è coinvolto nell’organizzazione dell’evento. Le iscrizioni per partecipare alla Messa con papa Francesco sono affidate ad ogni parrocchia o comunità pastorale. La partecipazione è totalmente gratuita (info su www.papamilano2017.it).

13 febbraio 2017