Moratoria sui migranti: «Soluzione semplicistica. Serve cooperazione»

La portavoce del Forum terzo settore del Lazio Francesca Danese interviene nel dibattito in corso nella Capitale. «Indispensabile una strategia complessiva di alto profilo»

«L’ipotesi di moratoria sui nuovi arrivi di migranti, di cui si parla in queste ore a Roma, è una soluzione semplicistica per una situazione complessa». Ne è convinta Francesca Danese, portavoce del Forum del terzo settore del Lazio, l’organismo che riunisce oltre trenta reti di volontariato, associazionismo, cooperazione sociale italiana e solidarietà internazionale nel Lazio e che coinvolge oltre un milione di persone in tutta la regione. In un momento «di grande difficoltà e di alta temperatura da parte della cittadinanza» su questi temi, osserva ancora Danese, «è indispensabile una visione e una strategia complessiva di alto profilo, dove i vari soggetti istituzionali ai vari livelli e con i diversi gradi di responsabilità e di competenza, cooperino in appositi di tavoli di confronto permanenti e operativi, se non vere e proprie “cabine di regia” con tutte le realtà dell’associazionismo, del volontariato e della rigenerata cooperazione sociale, impegnate, ma spesso dileggiate, in questo settore».

Danese riferisce che le centrali cooperative aderenti al Forum hanno già chiesto alla Direzione Accoglienza e inclusione di Roma Capitale «l’istituzione di un tavolo di concertazione permanente». Spesso però, prosegue, «ad aggravare alcune situazioni specifiche contribuisce non poco negativamente la non omogeneità tra le direttive generali e l’applicazione ai livelli discendenti, per via di un’interpretazione e applicazione in differenti chiavi burocratico-amministrative». La questione più pregnante comunque, per la portavoce del Forum, resta un’altra, vale a dire il fatto che «diffondendo dati e notizie non corrispondenti alla dimensione del fenomeno, in una città dove esiste un unico centro di prima accoglienza, e ultimamente la grave questione dei minori non accompagnati, si crea soltanto allarmismo ma non soluzioni concrete».

In linea con le indicazioni della “Carta per la buona accoglienza delle persone migranti”, presentata il 18 maggio scorso al Viminale, il Forum terzo settore del Lazio, assicura Danese, «è totalmente impegnato nella riduzione delle tensioni e nell’aiuto concreto per creare le condizioni di una reale e concreta “buona accoglienza”». In questa direzione va anche l’iniziativa in programma per il prossimo 20 giugno: in occasione della Giornata mondiale del rifugiato, il Forum regionale organizza nella Capitale, in cooperazione con moltissime realtà e con il municipio II, una serata interamente dedicata a queste tematiche, con dibattiti, presentazione di esperienze concrete e soprattutto indicazioni operative. «Indicazioni – conclude Danese – che auspichiamo vengano recepite, evitando momenti propagandistici con cadute di stile come la pubblicazione di lettere interistituzionali, non utili a contribuire ad alleviare un problema non solo romano, ma italiano, e che interessa molte aree del mondo».

