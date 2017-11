Municipio X, tutto pronto per il ballottaggio

Si torna al voto nel X Municipio. Domenica 19 novembre Monica Picca, rappresentante del “centrodestra unito”, e Giuliana Di Pillo del Movimento 5 Stelle si affronteranno nel “ballottaggio di Ostia”. Dopo l’aggressione di Roberto Spada al giornalista di una trasmissione Rai, le elezioni si svolgeranno in un clima incandescente. È del 14 novembre la decisione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza di impiegare agenti in borghese che sorveglieranno le operazioni di voto delle 183 sezioni allestite per il ballottaggio.



«Una presenza fisica e investigativa – ha detto il ministro dell’Interno Marco Minniti -, per garantire una vigilanza discreta a favore della libertà di voto». Per disposizione del questore Guido Marino e del prefetto Paola Basilone, ogni plesso elettorale sarà vigilato 24 ore su 24 a partire dal giorno precedente le votazioni da polizia, carabinieri e guardia di finanza fino a chiusura dei seggi. Al vertice hanno preso parte anche il sindaco di Roma Virginia Raggi, il procuratore della DDA Prestipino Garitta, il vice Capo di Gabinetto Cardilli e i rappresentanti delle forze dell’ordine.

I residenti chiamati al voto saranno quasi 186mila distribuiti tra 183 sezioni. Nella prima consultazione l’affluenza è stata pari al 36.10% degli aventi diritto al voto, per un totale di 67.027 votanti. Per facilitare il rilascio delle tessere elettorali gli sportelli del Municipio X e della sede elettorale centrale di via Petroselli sono aperti anche oggi dalle 9 alle 18, domani con lo stesso orario e domenica 19 dalle 7 alle 23. In caso di smarrimento della tessera elettorale si potrà richiedere un duplicato agli uffici con una semplice autocertificazione, senza necessità di denuncia all’autorità competente.

L’amministrazione ha istituito in occasione delle consultazioni un servizio di trasporto dalle abitazioni ai seggi per gli elettori diversamente abili. Gli interessati devono telefonare ai numeri della Polizia municipale 06 6769 2540 – 06 6769 2541 fino a sabato 18 novembre, dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 20. Nella giornata di domenica 19 novembre il servizio può essere richiesto dalle 7 alle 23.

17 novembre 2017