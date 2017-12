Muoversi a Roma, al via il Piano di Natale

Scatta domani, venerdì 8 dicembre, il Piano di Natale del trasporto pubblico nella Capitale. Con «importanti novità», utili a «intensificare l’offerta e migliorare l’accessibilità nelle aree centrali», dichiara l’assessore alla Città in movimento Linda Meleo. Il Piano, che durerà fino al 24 dicembre, prevede infatti il rafforzamento delle linee di trasporto pubblico nei fine settimana, ma anche l’attivazione di una navetta dello shopping: una linea circolare a servizio delle vie del centro storico, che «collegherà parcheggi, fermate Metro, capolinea e nodi Tpl», spiega ancora Meleo. Ancora, previsto anche il potenziamento delle linee metropolitane A e B-B1 e orari più stringenti nei giorni festivi per le Zone a traffico limitato Centro Storico e Tridente.

L’obiettivo: favorire l’utilizzo del trasporto pubblico e migliorare l’offerta nel periodo delle festività natalizie: Rafforzato quindi nei fine settimana, dalle 10.30 alle 20.30, soprattutto il trasporto verso il centro storico. Intensificate ad esempio le linee 46, Stazione Monte Mario-Piazza Venezia; 85 Stazione Termini-Arco di Travertino; 170 Piazzale Agricoltura-Termini; 492 Stazione Tiburtina-Cipro; 301 Piazza Augusto Imperatore-Via di Grottarossa.

La navetta dello shopping invece sarà attiva nei giorni 8,9,10,16,17,23,24 dicembre 2017 e il 6 gennaio 2018 dalle 10.30 alle 19.30, creando un collegamento diretto con importanti nodi di scambio, come le metro e i capolinea del trasporto pubblico locale. La navetta partirà e terminerà la sua corsa a piazzale delle Canestre, passando per via Del Corso, largo Arenula, corso Vittorio Emanuele II, piazza Venezia, via Del Tritone, via Vittorio Veneto.

Per quello che riguarda le linee metropolitane, è previsto l’utilizzo di ulteriori 8 treni, per un totale di 32 corse aggiuntive rispetto al servizio normale, sulla A e B-B1 nei giorni 8,10,17 e 24 dicembre 2017. Le Ztl del Centro Storico (diurna) e Tridente invece saranno attive negli stessi giorni e anche il 6 gennaio dalle 14 alle 18. Nelle altre date, informano dal Campidoglio, la prima sarà attiva di giorno dal lunedì al venerdì dalle 6.30 alle 18 e il sabato dalle 14 alle 18 e di notte dal venerdì al sabato dalle 23 alle 03; la Ztl Trident invece sarà attiva dal lunedì al venerdì dalle 6.30 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 19. e ore 10 alle ore 19

7 dicembre 2017